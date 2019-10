Estamos em outubro, mês de soltar as bruxas e os monstros nas festas do Halloween. A equipe de make artístico da rede Expert Beauty Center passa periodicamente por reciclagem para garantir personagens atuais e assustadores para todos os estilos e gostos. O salão é referência local em maquiagem artística para todas as ocasiões.

Coordenadora do time ao lado da filha Dani, Dulce Lütke explica que os produtos usados nessas produções são os mesmos usados nas maquiagens de teatro. Há várias marcas nacionais e estrangeiras que trazem os recursos necessários – texturas, silicones, vinil, etc – para acabamentos como cicatrizes, cortes, sangramentos e outras chagas dos personagens do mês das bruxas. “São produtos profissionais que tem um prazo de validade curto. Algumas maquiagens podem usar produtos de uso pessoal porque hoje há uma tendência de misturar no make artístico o lindo e o assustador”, afirma Dulce, que é formada em beauty artistic pela Forum Les Halles, em Paris.

Pedidos como metade do rosto de caveira e metade com uma maquiagem maravilhosa e extravagante não são incomuns nas bancadas dos experts. Outra tendência bastante atual são as maquiagens com motivos africanos, que podem misturar cores como vermelho, amarelo, azul ou mesmo ter a predominância do branco. “A África tem a imagens dos vudus e das religiões que remetem ao assustador. Os grafismos dos tecidos africanos também são muito inspiradores”, afirma.

Seja qual for a escolha do personagem, os interessados devem entrar em contato com a unidade Expert de preferência para marcar horário. O make artístico leva até três horas para ser executado.