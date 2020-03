Triathlon Sesc Caiobá ocorre domingo

O Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, atendendo as recomendações dos órgãos de saúde, no sentido de que sejam evitados eventos com grande afluência de público, para minimizar riscos de contaminação por Covid-19 (Novo Coronavírus), comunica ter tomado as seguintes medidas:

Manter a realização da 32ª edição do Sesc Triathlon Sesc Caiobá, a ser realizado no domingo, 15 de março, em Matinhos, cancelando, no entanto, os simpósios técnicos marcados para este sábado, 14. Outras informações sobre este evento você encontra abaixo; Adiar para o mês de julho próximo, em comum acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Casamento Coletivo marcado para o dia 28 de março na Arena da Baixada. Maiores informações, abaixo: Adiar o evento Prêmio Mulher Empreendedora, programado para os próximos dias 27, 28 e 29 de março no Hotel Sesc Caiobá, em Matinhos. Leia abaixo outras informações sobre este evento.

A nova data do Casamento Coletivo será marcada a partir de gestões a serem realizadas pelo TJPR, por meio da Desembargadora Joeci Machado Camargo, Sesc Paraná, Prefeitura de Curitiba e Clube Atlético Paranaense e comunicadas ao público pelos órgãos de divulgação.