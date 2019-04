O desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus foi eleito hoje (11/4) pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para presidir o biênio 2019-2021. Para os cargos de vice-presidente e corregedor regional foram escolhidos, respectivamente, os desembargadores federais Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle e Luciane Amaral Corrêa Münch. Os novos dirigentes assumem os cargos em junho.

Após a eleição, coordenada pelo presidente do tribunal, desembargador federal Thompson Flores, na qual os 27 desembargadores votaram, o futuro dirigente do TRF4 falou ao Plenário. Ele agradeceu aos colegas e servidores e falou sobre a importância de um trabalho conjunto. “Recebo esta missão com satisfação e ciente da responsabilidade que terei. Pretendo ter uma presidência aberta e à disposição de todos para que, juntamente com os outros membros da administração, possamos manter a corte firme, forte, serena e harmônica, sempre pensando no futuro. Tenho certeza que todos contribuirão para isso. O TRF4 é forte na união dos seus membros. Quem ganha é o usuário do serviço público chamado Poder Judiciário”, declarou Laus.

O novo vice-presidente também agradeceu a confiança dos colegas. “Enfatizo que sempre estarei de portas abertas e pronto para fazer um trabalho tão bom quanto o da minha antecessora, desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarrère”, afirmou Aurvalle.

Luciane, que assumirá a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região disse estar ciente da grande responsabilidade. “Sinto-me honrada e espero poder contribuir para dar continuidade ao trabalho dos que me antecederam”, completou a desembargadora.

O procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Carlos Augusto Cazarré, participou da sessão representando o Ministério Público Federal. Ele chamou a atenção para a forma democrática da eleição no TRF4. “Registro a importância do ato e a forma republicana, transparente, serena e discreta em que se realizou o processo de eleição. Estamos aqui para cooperar com a excelência jurisdicional desta corte”, frisou Cazarré.

Thompson Flores colocou-se à disposição dos novos gestores. “Em breve deve ser indicada uma comissão de transição e estamos prontos a colaborar com todas as informações necessárias para a nova administração”, prontificou-se o atual presidente da corte.

Administração

Durante a sessão plenária também foram eleitos os desembargadores federais Luiz Carlos Canalli, como vice-corregedor, Márcio Antônio Rocha, para assumir a direção da Escola da Magistratura (Emagis) do TRF4, e Leandro Paulsen e João Pedro Gebran Neto, como conselheiros da escola.

A Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais (Cojef) da 4ª Região ficará a cargo da desembargadora federal Vânia Hack de Almeida, tendo como vice-coordenadora Vivian Josete Pantaleão Caminha. Já o Sistema de Conciliação (Sistcon) será dirigido pelo desembargador federal Jorge Antônio Maurique, e a Ouvidoria ficará sob responsabilidade do desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Para o Conselho de Administração do tribunal, foram eleitos como titulares os desembargadores federais Salise Monteiro Sanchotene e Sebastião Ogê Muniz, e como suplentes os desembargadores Marga Inge Barth Tessler e Leandro Paulsen.

Novo presidente

Victor Luiz dos Santos Laus tem 56 anos e é natural de Joaçaba (SC). Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), trabalhou como promotor de Justiça de Santa Catarina antes de assumir o cargo de procurador da República, no qual atuou por dez anos. Em 2002, assumiu a vaga de desembargador do TRF4 destinada ao Ministério Público Federal. Foi membro do Conselho de Administração do TRF4 entre 2011 e 2013 e coordenador dos Juizados Especiais Federais em 2013. Foi coordenador do Sistema de Conciliação (Sistcon) da Justiça Federal da 4ª Região no biênio 2015-2017. É o atual diretor da Escola da Magistratura (Emagis) do TRF4, no biênio 2017-2019, e integra a 8ª Turma do tribunal, especializada em matéria penal.