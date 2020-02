TRF4 – Victor Laus prestigia posse de desembargadora do Trabalho no CNJ

O desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), participou na tarde de ontem (17/2) da cerimônia de posse da desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), como conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A solenidade ocorreu na sede do CNJ, em Brasília, e também empossou a juíza do Trabalho Flávia Guimarães Pessoa, da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju (SE), como conselheira.

Além da presença de Laus, a cerimônia foi prestigiada por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de juízes, advogados e peritos. Entre os ministros, participaram da solenidade os gaúchos Rosa Maria Weber (ministra do STF e presidente do TSE), Hugo Carlos Scheuermann (TST) e Maria Helena Mallmann (TST). A sessão foi comandada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ.

Após 15 anos da criação do Conselho, Tânia Reckziegel é a primeira mulher a ocupar a cadeira de conselheira na vaga destinada a desembargadores da Justiça do Trabalho. Ela assume um mandato de dois anos, no período 2020-2022, e passa a ser um dos três representantes da Justiça trabalhista no órgão.

Com informações da SECOM/TRT-RS