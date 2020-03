A Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da Justiça Federal da 4ª Região cancelou no final da tarde de hoje (12/3) o 29º Fórum Interinstitucional Previdenciário do Rio Grande do Sul, que ocorreria amanhã, a partir das 9h, no prédio da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A suspensão faz parte das medidas de prevenção contra o coronavírus adotadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.