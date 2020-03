TRF4 – Emagis promove curso de formadores de juízes

A Escola da Magistratura (Emagis) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) está promovendo em Florianópolis o Módulo III do Nível 1 do curso de Formação de Formadores, de preparação dos docentes da escola que atuam no acompanhamento dos novos magistrados. O curso tem 20 participantes, entre desembargadores e juízes de primeiro grau, e vai de hoje (4/3/2020) até sexta-feira (6).

A abertura foi conduzida pelo diretor da Emagis, desembargador Márcio Antônio Rocha, e teve a presença das coordenadoras científicas do evento, desembargadora Vânia Hack de Almeida e juíza Taís Schilling Ferraz, e do diretor do Foro da Justiça Federal em Santa Catarina (JFSC), juiz Alcides Vettorazzi. O professor Erisevelton Silva Lima, doutor em Educação pela Universidade de Brasília (UnB), também é um dos ministrantes do curso.

A programação prevê exposição de temas como evolução da formação de magistrados, desenvolvimento de competências e planejamento de ensino, além da realização de dinâmicas de grupo. O encerramento terá como tema a avaliação reflexiva via objeto da palavra. Segundo a Emagis, um dos objetivos é adotar estratégias de ensino que promovam a substituição “da recepção passiva pela atividade permanente na elaboração de metodologias ativas de aprendizagem que possibilitem o exercício da magistratura com qualidade e rapidez de resposta”.