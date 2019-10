Ao negar um recurso do Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) mantém o ex-ministro chefe da Casa Civil Antonio Palocci Filho em regime aberto. Os procuradores contestavam uma decisão da 12.ª Vara Federal de Curitiba que determinou a progressão de regime de cumprimento de pena para Palocci, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo da Lava Jato.

O MPF argumentava que o réu não preencheu o requisito temporal para a concessão do benefício, mas a 8.ª Turma da corte, por unanimidade, manteve a autorização da progressão de regime realizada nesta semana (23). Em novembro de 2018, o tribunal confirmou a condenação de Palocci em processo penal da Lava Jato. A pena privativa de liberdade ficou fixada em 9 anos e 10 dias a ser cumprida conforme os termos estabelecidos em um acordo de colaboração premiada firmado entre o réu e a Polícia Federal (PF).

O regime determinado foi o semiaberto diferenciado, em prisão domiciliar e com monitoramento eletrônico. Em julho deste ano, a defesa de Palocci requisitou ao juízo responsável pela execução penal provisória, a 12ª Vara Federal de Curitiba, a concessão da progressão para o regime aberto. Os advogados argumentaram que ele já havia cumprido 1/6 da pena em regime semiaberto e tinha direito ao benefício.

A Justiça Federal paranaense deu provimento ao pedido, determinando que Palocci permanecesse recolhido em prisão domiciliar de segunda a sexta, a partir das 20h até as 07h do dia seguinte; aos sábados, a partir das 20h; e integralmente aos domingos e feriados. Ainda estipulou a proibição do condenado de se ausentar da cidade sem autorização judicial. Essa foi a decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região.