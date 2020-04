Três homens que mataram pai que segurava filha no colo são presos na RMC

Três homens suspeitos de assassinar Reginaldo Palhano Duarte, 32 anos, foram presos pela Polícia Civil de Piraquara,na região metropolitana de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (15). Dois foram presos até as 7 horas e o terceiro foi encontrado próximo das 10 horas. A vítima foi morta a tiros dentro de casa, com a filha de dois anos no colo.

O crime aconteceu na casa da vítima, na rua José Leal Júnior, no mês passado, quando a vítima estava em casa segurando a filha de dois anos no colo. Os atiradores invadiram o local e se intitularam ‘polícia’, antes de atirar contra ele, diversas vezes.

As investigações começaram logo após o crime. A Equipe de Homicídios da Delegacia de Piraquara identificou que um veículo Corsa, de cor preta, estava em frente à casa de Duarte no dia do assassinato. Testemunhas relataram que havia quatro homens e três tinham desembarcado com armas em punho.

Segundo a Civil, um deles ficou no portão da residência com uma espingarda calibre .12 fazendo a cobertura e os outros dois pularam o muro para entrar na casa. A polícia identificou os três envolvidos no crime – um de 22, 25 e 33 anos.

Com informações do site BandaB