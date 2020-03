Trecho norte da Linha Verde terá desvio a partir desta terça

A partir desta terça-feira (3/3), às 9h, a pista da Linha Verde no sentido Pinheirinho-Atuba, logo após o viaduto da Rua Alberico Flores Bueno, que serve de rota para Bairro Alto e Bacacheri, terá um desvio. O tráfego de veículos será colocado todo na via marginal. A alteração no trânsito é necessária e atende o serviço de colocação das estacas de sustentação da nova trincheira que está em construção na região do antigo trevo do Atuba.

A previsão da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), que coordena a execução do trabalho na Linha Verde, é de que o desvio permaneça no local durante dez meses. E, para dar mais segurança e conforto aos motoristas, neste sábado (29/2), das 9h às 17h, a SMOP fará invenções para melhorar o pavimento das faixas que serão mais utilizadas com a implantação do desvio. Para este serviço, será feito o bloqueio parcial da via.

Desde que os trabalhos foram retomados no Lote 4.1 da Linha Verde, em dezembro do ano passado, a trincheira que irá destravar o trânsito na região começou a ganhar forma. O Lote 4.1 tem 2,84 quilômetros e compreende o trecho entre as estações Solar e Atuba.

As primeiras das cerca de 900 estacas de nova estrutura viária já foram perfuradas e preenchidas com concreto e ferragem. Também está em andamento a escavação do leito da trincheira, que levará, sem paradas, motoristas de Colombo em direção à zona sul de Curitiba e vice-versa.

Sobre o futuro viaduto que também será feito no local irão passar quem chega ou segue para os municípios vizinhos de Campina Grande do Sul e Quatro Barras e a divisa com o estado de São Paulo. A terra que está sendo retirada no Atuba está sendo utilizada para aterrar a área nas imediações do Conjunto Solar, local por onde irão passar as novas pistas da Linha Verde e serão instaladas as estações-tubo do sistema de transporte coletivo da cidade.