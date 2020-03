TRE-PR – Tribunal desenvolve metodologia inédita para preparar servidores para as Eleições 2020

Coordenadoria de Planejamento Estratégico criou grupos temáticos para capacitar servidores de todo o Estado

Do dia 27 de fevereiro a 2 de março, a Coordenadoria de Planejamento Estratégico (COPE) promoveu reuniões de capacitação do Projeto Eleições 2020 em Registro de Candidaturas, Propaganda e Prestação de Contas. Os grupos irão formular cursos a distância acerca destes temas para as zonas eleitorais, com o propósito de prepará-las e qualificá-las para as eleições, além de tirar dúvidas dos servidores do interior, por meio da abertura de chamados.

O servidor Frederico Rafael Martins de Almeida, líder da equipe Propaganda Eleitoral, conta que esse projeto é inovador, pois o TRE-PR é o primeiro regional eleitoral do país a criar um grupo de servidores para dar suporte a outros colegas acerca desses temas.

Willian Gallera Garcia, responsável pelo grupo Registro de Candidaturas, afirma que o curso alcançou ótimos resultados. “Estamos construindo tudo do zero, mas está sendo bem produtivo, os servidores envolvidos estão bastante interessados. O projeto está tendo uma continuidade bacana e atendendo a nossa proposta.”

O servidor Paulo Sérgio Esteves, responsável pela equipe Prestação de Contas, afirma que o principal objetivo de sua equipe é, além de passar para os servidores das zonas eleitorais conhecimentos sobre prestação de contas, explicar a forma de trabalhar com os sistemas já utilizados pelo TRE-PR e os que serão desenvolvidos ou modernizados em 2020.

Capacitação

O palestrante e servidor do TRE-RS Alexandre Basílio Coura foi responsável por capacitar a equipe de Propaganda Eleitoral, analisando os fatos das eleições de 2018 e estudando as expectativas em relação às Eleições 2020, focando, principalmente, nas dificuldades que a propaganda eleitoral na internet traz. Basílio ressalta a importância de iniciativas como essa por parte do TRE-PR como forma de prevenção: “quando a gente se atualiza sobre todos esses problemas de propaganda eleitoral que aconteceram em 2018, a gente antecipa os problemas que podem acontecer em 2020”.