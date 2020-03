TRE/PR – Escola Judiciária Eleitoral (EJE) apresenta ações de cidadania a professores de Curitiba

Na última sexta-feira (06), no auditório da Escola de Cidadania e Política Desembargador Oto Sponholz, ocorreu uma reunião com os professores da rede de ensino de Curitiba, promovida pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE), em que foram apresentados os projetos de cidadania desenvolvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O encontro teve a presença de 83 colégios da rede de ensino do município e de 90 professores de ensino fundamental. O principal interesse é pela participação nas visitas “Por Dentro da Justiça Eleitoral”, que no ano passado atenderam 2.340 estudantes e possibilitam a articulação dos conteúdos de cidadania com o currículo escolar.

A ação, que foi coordenada pela chefe da Seção de Gestão de Programas Institucionais (SGPI), Mary Natsue Ogawa, com a participação dos servidores Rogério Takayassu Lemos e Marcos Daniel Nicola, também corrobora com os objetivos 3 e 17 da Agenda 2030, da qual a Justiça Eleitoral paranaense é signatária.