Foto: Daniel Castellano / SMCS

As apresentações natalinas do Palácio Avenida começam na sexta-feira e vão alterar o trânsito no Centro. Durante o evento, não será possível acessar a Avenida Luiz Xavier. O tráfego de veículos também não será permitido em uma quadra da Rua Ébano Pereira, a partir do cruzamento com a Cândido Lopes.

As interrupções começam às 19h e vão até as 22h. Os eventos seguem até 22 de dezembro e acontecem às sextas, aos sábados e domingos, das 20h15 às 21h. Agentes da Setran vão orientar o trânsito na região.