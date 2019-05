Os acidentes de trânsito têm importante parcela nas taxas de mortalidade no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), ocupamos a quinta posição no ranking dos países com o maior número de fatalidades no trânsito, ficando atrás apenas de Índia, China, Estados Unidos e Rússia.

Resolver este problema contempla tanto ajustes nos componentes técnicos como conscientização e educação da população, além da necessidade de se ter profissionais de excelência atuando na área. A conscientização torna-se cada vez mais importante quando nos deparamos com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que indicam que, por mês, nas estradas paranaenses, mais de 25 mil motoristas são notificados por excesso de velocidade.

Campanhas como o Maio Amarelo são realizadas no intuito de promover um pensamento mais racional e responsável a respeito do trânsito. Neste sentido, destaca-se o papel fundamental da gestão profissional de frotas nas empresas brasileiras. Por meio desta expertise é possível trazer maior segurança para os pedestres, motoristas, para os próprios colaboradores de empresas que utilizam meios de transporte em seu dia a dia e a população de um modo geral.

É necessário que o gestor da frota sempre atue em conjunto com especialistas do setor em treinamento de direção defensiva e em sistemas de acompanhamento da manutenção preventiva e corretiva. Além disso, por meio de sistema integrado de telemetria e gestão de multas, aliado à implantação de sistemas de alerta sonoro é possível que os gestores façam acompanhamento do excesso de velocidade dos automóveis, que ainda é uma das principais causas de acidentes.

Em suma, o gestor de frota é responsável por tudo que diz respeito ao transporte e aos motoristas e, felizmente, as empresas já estão se conscientizando da importância de se ter um executivo exclusivo para essa função.

Quem contrata uma gestão de frotas profissionalizada tem a possibilidade de reunir todas as ferramentas e informações em uma “One Stop Solution”, que organiza dados relacionados a telemetria, cartão combustível, dispositivos de identificação automática em uma plataforma sistêmica que permite ao profissional responsável tomar as melhores decisões, sempre orientado por especialistas com experiência no mercado de frotas.

O mais importante, entretanto, é ter claro que a gestão de frotas é um conjunto de processos e exige trabalho em equipe. Além disso, os responsáveis terão mais rendimentos se trabalharem diretamente com a conscientização e menos com a punição, sempre agindo para prevenir situações de risco e sabendo lidar caso algum imprevisto ocorra. A união de todos esses aspectos reforça o caráter positivo da gestão e da melhoria que a empresa pode esperar a partir da contratação do serviço, dentro e fora do seu estabelecimento.

Outra tendência que tem contribuído para um trânsito mais seguro é a terceirização das frotas empresariais. Juntas, gestão e terceirização de frotas proporcionam inúmeros benefícios, que vão desde a redução de consumo de combustível, a garantia de automóveis impecáveis sempre à disposição até ao mais importante, que é a preservação da vida. Trânsito é assunto sério e exige profissionalismo.

*Alexander Assumpção, gerente administrativo e comercial da Ouro Verde

