A jornalista Cristina Serra estará em Curitiba para lançar seu livro-reportagem sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG. Será nesta sexta dia 26, às 19h, no auditório do Ministério Público do Paraná (Rua Marechal Hermes, 820 – Centro Cívico), que sedia congresso nacional com o tema Desastres ambientais e grandes projetos.

A autora debaterá sobre os impactos da mineração no meio ambiente a partir do olhar das tragédias de Mariana e Brumadinho. Ao lado dela estarão Cristina Seixas Graça do MP da Bahia, William Garcia Pinto Coelho do MP de Minas Gerais, Eliane Moreira do MP do Pará e Gleiciane Fernanda de Carvalho Blanc da Lactec, empresa referência em soluções do segundo setor.

Em Tragédia em Mariana: A história do maior desastre ambiental do Brasil (Ed. Record), seu primeiro livro-reportagem, Cristina esmiúça documentos, procedimentos e condutas sem se afastar da dimensão humana, do componente individual, particular, a memória dos que morreram, a dor dos que restaram, os sonhos – ainda duvidosos – dos que gostariam de recomeçar.

Com mais de 30 anos de atuação, sendo mais de 25 vividos na Rede Globo de Televisão, Cristina Serra atuou como repórter, apresentadora e correspondente internacional em Nova York na emissora, além de também ter atuado na Revista Veja, Jornal do Brasil e GloboNews. Cristina também participou da criação do Canal de YouTube MyNews ao lado de Antonio Tabet e Mara Luquet.