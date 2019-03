Tradicional passeio ciclístico vai celebrar os 326 anos de Curitiba

A Prefeitura e os supermercados Condor promovem neste domingo (24/3) o tradicional passeio ciclístico em comemoração ao aniversário de Curitiba. A concentração será em frente ao hipermercado Condor Água Verde (Avenida Água Verde, 860), às 8h30. A saída do passeio será às 9h30 com destino ao Parque Barigui e chegada no estacionamento em frente ao Museu do Automóvel.

O passeio é gratuito e não é necessário fazer inscrição prévia, basta utilizar capacete e equipamentos de segurança. O Passeio Ciclístico Curitiba 326 anos faz parte das comemorações do aniversário da cidade.

O percurso terá sete quilômetros e passará pelas ruas Bento Viana, Getúlio Vargas, Brigadeiro Franco, Padre Agostinho e Cândido Hartmann. Em todo o trajeto haverá apoio de agentes da Setran, que bloquearão o trânsito para os ciclistas passarem.

Professores da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) também vão dar orientações aos participantes. O passeio é uma ótima oportunidade para as famílias se reunirem e praticarem uma atividade saudável.

Uma ambulância e um caminhão-resgate também vão acompanhar o passeio para dar assistência a quem precisar. Para consertos rápidos e emergências também estará disponível um carro-oficina de suporte aos ciclistas.