Tradicional bolo gigante do aniversário de Curitiba começa a ser produzido no Sipcep

O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná – Sipcep – começa os preparativos da produção do bolo quase uma semana antes do evento, e conta com uma equipe de aproximadamente 15 voluntários para montar a massa (pão de ló), entre eles estão chefs e técnicos da área de panificação e confeitaria de empresas parceiras. No dia da festa (31) terão cerca de 30 pessoas para a distribuição do bolo.

As equipes irão se revezar durante os preparativos, ao todo serão 140 quilos de farinha, 150 quilos de açúcar e 5 quilos de fermento, entre outros ingredientes. A decoração terá complementos com recheios e será a grande surpresa para o público.

O transporte da massa será feito por carrinhos de panificação, de acordo com as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a montagem e a decoração serão feitos no dia do evento, no Parque Barigui, a partir das 8h30. O horário previsto para finalizar o bolo será próximo às 14h.

O Sipcep já tem 16 anos de parceria com a prefeitura de Curitiba, a cada ano traz uma novidade na preparação do bolo gigante.

O Chef responsável pela equipe de produção Eldon Strey está no projeto desde o início e conta que todos os anos são realizadas novas estratégias para que ocorra tudo certo. “ Para mim é uma honra proporcionar esta festa todos os anos junto com os parceiros e colaboradores. Fico muito feliz e grato”, conclui.

De acordo com o presidente do sindicato Vilson Felipe Borgmann esta parceria vem se fortalecendo a cada ano “ Nossa colaboração realizamos com muita responsabilidade e comprometimento, e a cada aniversário, podemos constatar a alegria das pessoas em receber um pedaço de bolo e cantar os parabéns para Curitiba. Este ano faremos no mesmo formato, será no Parque Barigui, o corte do bolo vai iniciar, às 16 horas. Bem no horário que as pessoas gostam de tomar seu cafezinho”, conclui

O evento será no último domingo deste mês (31) e começa a partir das 10 horas da manhã. Durante a festa terão várias ações de entretenimento, os parabéns será às 16 horas, na sequência ocorrerá a distribuição do bolo. Público estimado é de 6.500 pessoas.