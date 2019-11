O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou hoje (01) que o Paraná se consolida como a grande central de inteligência das forças de segurança do Brasil. Junto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governador participou da inauguração da Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba.

Ratinho Junior disse que a nova estrutura, a primeira do País a integrar os trabalhos de perícia e investigação para o combate a crimes financeiros e de corrupção, se soma a outros projetos de segurança do governo federal implantados no Estado. “A Polícia Federal colabora muito conosco no trabalho de combater a criminalidade, em especial o crime organizado”, salientou o governador.

O ministro Sérgio Moro afirmou que o Paraná tem sido um grande parceiro do governo federal em projetos para a segurança pública, e que a instalação da delegacia modelo em Curitiba consolida o trabalho da Polícia Federal no Estado.

O Paraná abriga dois programas importantes do Ministério da Justiça, operados em conjunto com a Secretaria de Estado da Segurança Pública.