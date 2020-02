Trabalho desenvolvido pelo cooperativismo gera negócios

O impacto positivo gerado pelo cooperativismo na economia e na vida dos associados foi tema do Encontro com Jornalistas realizado pelo Sicredi, no dia 05 de fevereiro, no Show Rural Coopavel, em Cascavel-Paraná, com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, e do presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, além de outras personalidades.

Somente durante a feira, o Sicredi está disponibilizando R$ 500 milhões para financiamento de veículos, maquinários e tecnologias agrícolas. “O crédito faz o país crescer, gera renda, emprego e negócios. Feiras como o Show Rural Coopavel têm esse propósito do esforço coletivo para o desenvolvimento dos produtores rurais, das comunidades e da economia”, destacou o presidente nacional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

Com forte histórico de cooperação com o campo, o Sicredi é reconhecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como agente financeiro com maior volume de operações de investimento contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Piana e Ricken também destacaram a importância das instituições financeiras cooperativas para o desenvolvimento e a economia do estado. Além deles, participaram do encontro o presidente da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, Aldo Dagostim, o presidente da Cocamar, Divanir Higino, e o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

@grassi_m com Assessoria Sicredi