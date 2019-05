O número de “vazadas” – ação em que os criminosos derramam a carga dos caminhões para furto – caiu 76% em Paranaguá, em abril, e os assaltos aos caminhoneiros diminuíram 54%, na comparação com o mês de março. A queda é resultado de uma ação conjunta das forças de segurança que atuam na cidade, em parceria com os Portos do Paraná e empresas portuárias.

O grupo, que reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, começou a trabalhar de forma mais integrada em abril. Desde então, foram registrados cinco assaltos a motoristas de caminhão e cinco ocorrências de vazadas. “Os números falam por si e mostram que a união de esforços dá resultado”, destaca o comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Marcos Rodrigues. Em março, foram 11 assaltos e 21 vazadas.

Segundo a Polícia Civil, 12 pessoas foram presas no mês passado e cerca de 10 toneladas de produtos apreendidas. “Estas pessoas já figuram como réus em ação penal e serão processadas, responsabilizadas por crimes de organização criminosa, receptação qualificada e furto”, disse o delegado Nilson Santos Diniz.

De acordo com as investigações, as vazadas envolvem pessoas que já foram identificadas pela polícia, especializadas em abrir a carroceria dos caminhões. Os crimes envolvem ainda adolescentes para varrer e ensacar os grãos despejados nas vias (conhecidos como carretos), que fazem o transporte da carga até os receptadores.

Os Portos do Paraná assumiram o papel de promover reuniões com entidades de segurança e empresas da comunidade portuária.

Foto: ação conjunta em Paranaguá