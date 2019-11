Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Duas ações recentes do Governo do Paraná ganharam destaque durante Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais, hoje (22), no Expotrade, em Pinhais-Paraná. O evento, organizado em parceria pelo Sistema Faep/Senar, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR) e Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), é voltado para celebrar iniciativas que transformam a realidade do campo.

Este ano reuniu 5,5 mil produtores, de diversas regiões do Paraná, e a programação segue o tema “Liderança Rural”, com o objetivo de ressaltar a importância da representatividade no campo e discutir as relações entre poder de liderança e iniciativa empreendedora. O governador em exercício Darci Piana participou da solenidade de abertura, e reforçou que o Paraná aposta no setor como fator propulsor do desenvolvimento regional. Ele citou o programa de modernização energética na área rural do Estado e a suspensão da vacinação do rebanho contra a febre aftosa como fatores que irão transformar o agronegócio paranaense.

“Vamos conseguir avançar sobre um mercado que até então estava de portas fechadas para o Paraná, ampliando nossa capacidade de exportação de carnes”, afirmou Piana. Ao citar o programa de modernização do aparelho de distribuição energética da área rural, o Paraná Trifásico, ele ressaltou que todos os produtores rurais terão menos prejuízos com esse reforço por parte da Copel no sistema de energia.

Participaram o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; os deputados federais Luizão Goulart e Pedro Lupion; o superintendente do Sebrae-PR, Vítor Tioqueta; o presidente da Fetranspar, Sérgio Malucelli; e o ex-governador Orlando Pessuti; além de representantes do setor.

Por @grassi_m com informações da AEN/PR