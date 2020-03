Trabalhadores do PR podem baixar a carteira de trabalho digital

Agora o trabalhador não precisa mais agendar horário para fazer a Carteira de Trabalho: ele poderá baixar pelo celular o documento digital. O aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social foi lançado nesta terça-feira (03/04) pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, em parceira com a Superintendência Regional do Trabalho no Paraná, do Ministério da Economia.

O objetivo da nova ferramenta criada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Economia é de facilitar a vida dos trabalhadores com o documento de trabalho à mão sempre com os dados atualizados que precisar fazer uma consulta, o que substitui a carteira de trabalho física.

Para Ricardo Honório, representante da superintendência Regional do Trabalho do Ministério da Economia, “a população será instruída tanto nas agências quando na superintendência de como baixar a CTPS digital. Então não será mais necessário agendar pra fazer a carteira de trabalho hoje, ele poderá baixar e fazer sozinho todo este processo”.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.

Acesse o passo a passo de como baixar e as informações do aplicativo aqui.