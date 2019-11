A partir de fevereiro de 2020 a Volkswagen Amarok não estará mais sozinha na seara das picapes com motor V6. A Toyota confirmou que vai vender por aqui a Hilux dotada de um propulsor seis cilindros e novamente com a alcunha da Gazoo Racing, a divisão de competição da marca que nos últimos tempos tem usado o know-how em modelos de rua. Porém, em vez de turbodiesel como a VW, a Hilux GR Sport produzida na Argentina terá o 1GR, um V6 4.0 a gasolina. É o mesmo propulsor oferecido até pouco tempo no utilitário SW4, feito sobre o chassi da Hilux.

Ao menos são 234 cv de potência – contra 225 cv da Amarok. No torque, a Hilux perde feio: 38,3 kgfm a 3.800 rpm contra 56,1 kgfm a 1.500 rpm. A litragem ampla não consegue compensar a vantagem de um V6 a diesel, cuja força é bem maior e entregue bem mais cedo. A transmissão é automática de seis marchas — a VW tem oito velocidades.

Vale lembrar que a marca já vende por aqui a Hilux Gazoo Racing Sport com motor 2.8 diesel de 177 cv e 45,9 kgfm. Esta segue na linha também, mas não oferece desempenho capaz de rivalizar com as picapes turbodiesel mais fortes do mercado. A V6 a gasolina correrá mais. Foto: Divulgação Assim com a variante diesel, a Hilux V6 traz suspensão preparada, projetada para uso principalmente off-road em estradas de terra e de cascalho em alta velocidade. Há um novo conjunto de molas e uma configuração específica dos amortecedores. A Hilux, no entanto, tem algumas novidades no estilo. A grande dianteira tem o logotipo GR, as laterais trazem adesivos na parte inferior e os amortecedores traseiros pintados na cor vermelha. As maçanetas e espelhos são pintadas em preto metálico.

Fonte: www.comprerural.com