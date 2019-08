O reprodutor Spartacus faz história dentro e fora do Brasil. Pertencente à Agrícola Anamélia Brangus HP, por onde ele passa deixa sua marca. O reprodutor já teve 150 mil doses de sêmen comercializadas em uma das principais centrais de inseminação artificial do País.

Com fertilidade acima da média, comprovada pelo programa Concept Plus, Spartacus foi Grande Campeão Nacional nas exposições da Feicorte (São Paulo/SP), duas vezes na Expointer (Esteio/RS) e possui milhares de filhos em vários países da América Latina.

Dois desses filhos são os touros Marco Aurélio e Espartano. Em 2017, Marco Aurélio conquistaria o grande campeonato da 48ª Exposição Nacional do Brangus da Argentina, em uma disputa acirrada, deixando nada menos que 200 animais para trás, fato raro de se ver.

E, um ano antes, Espartano seria o Grande Campeão Brangus da Exposição de Palermo, em Bueno Aires (Argentina), uma das mostras mais tradicionais da América do Sul. Aliás, o touro Spartacus possui mais de 3 mil filhos avaliados geneticamente, sendo 1.500 só no país vizinho.

Um fato interessante é que o berço de Spartacus não almeja as pistas de exposição, mas, sim, produzir rebanhos comerciais capazes de prover carne bovina de qualidade aos consumidores.

“Por ser um touro indicado para cobrir a campo, o feito de Spartacus é algo extraordinário. Um bom reprodutor comercializa oito mil doses de sêmen por ano e nosso grande raçador da Brangus HP já vendeu mais de 150 mil doses”, revela Ladislau Lancsarics Junior”, diretor Brangus HP, que fica em Martinópolis (SP).