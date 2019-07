O governo metropolitano de Tóquio planeja testar embarcações como meio de transporte para o trabalho em uma tentativa de amenizar a lotação do transporte público nos horários de pico.

A ideia foi proposta como parte dos esforços do governo para lidar com preocupações sobre congestionamento do tráfego durante a Olimpíada e Paraolimpíada de Tóquio no ano que vem. O novo meio de transporte será testado entre 24 de julho e 2 de agosto somente nos dias de semana.

A rota planejada vai ligar os bairros de Harumi e Nihonbashi no distrito de Chuo, no centro da capital. Cada viagem vai levar entre 30 e 40 minutos.

Os barcos vão partir a cada 15 minutos entre 7h30 e 9h e cada um pode transportar cerca de 40 passageiros.

Os usuários podem usar o serviço de graça durante os testes, mas terão de fazer reservas e responder a um questionário.

Com NHK