Tóquio é logo alí para Brasil e Argentina

Seleção de futebol bate a Argentina e confirma a vaga nos Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira está garantida na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No domingo (9.02), a equipe comandada por André Jardine venceu o clássico contra a Argentina por 3 a 0, pela última rodada do Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, e confirmou vaga na competição que será disputada em julho e agosto deste ano. Paulinho e Matheus Cunha (duas vezes) marcaram os gols do triunfo.

Com o resultado, o Brasil terminou a campanha do Torneio Pré-Olímpico invicto. Na fase de grupos, quatro vitórias: diante de Peru, Uruguai, Bolívia e Paraguai. No quadrangular final, empates com Colômbia e Uruguai, e a vitória desta noite diante dos argentinos. Com cinco pontos, a Seleção ficou no segundo lugar. A Argentina já havia conquistado a primeira vaga, com vitórias sobre Colômbia e Uruguai no quadrangular, antes da derrota para o Brasil.

Além dos sul-americanos, outras 12 seleções já estão garantidas: Japão (anfitrião), França, Alemanha, Espanha, Romênia (representando a Europa), Nova Zelândia (da Oceania), Egito, Costa do Marfim e África do Sul (representando a África), Arábia Saudita, Coreia do Sul e Austrália (representando a Ásia).

Faltam duas vagas para completar os 16 países participantes, que serão conhecidos após o Pré-Olímpico da Concacaf, no fim de março.