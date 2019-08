Outra história de sucesso na conversão industrial. Em 2016, uma empresa fabricante de ladrilhos foi comprada e convertida para a recuperação e valorização de plásticos (a este respeito, lembramos que na Itália são produzidos cerca de 100 kg de plástico por ano e, destes, cerca de 35 kg são “resíduos de embalagem”, que podem ser separados e reciclados). Olhando para a realidade brasileira, os números são ainda maiores e a tendência é de crescimento nos próximos anos. Desta forma, torna-se necessário combater o lixo plástico optando pela reciclagem como é o caso específico da Oppimitti Energy Srl.

Um investimento de 10 milhões de euros, 60 empregos no coração dos Apeninos Emilianos, vamos falar sobre o que hoje é a Oppimitti Energy Srl. A fábrica está localizada em Bedonia, nas montanhas a cerca de 80 km de Parma. A empresa faz parte do grupo industrial Oppimitti, que nos anos noventa, com uma visão previdente e “verde”, expandiu suas atividades do setor de construção para ecologia e energia renovável.

Stefano Oppimitti é o diretor técnico do centro de triagem e seleção de plásticos, proveniente da coleta seletiva, pertencente ao circuito COREPLA, no qual a seleção é feita por cor e polímero, de acordo com as especificações do consórcio nacional para a recuperação de embalagens plásticas.

Parte do plástico vem do centro de triagem de resíduos Borgo Val di Taro, também de propriedade da Oppimitti, onde os fardos de plástico são preparados e entregues à Bedonia com 4 caminhões por dia. A usina, que tem uma área total de 6.500 metros quadrados, dos quais 4.000 são armazenamentos e 2.500 de área útil, é uma das mais avançadas entre aas 36 em operação na Itália. Para estar na vanguarda, o centro de reciclagem queria imediatamente as máquinas de sensores óticos TOMRA Sorting Recycling.

Stefano Oppimitti diz: “Nós instalamos 6 máquinas AUTOSORT, duas das quais funcionam com pistas duplas. Todas elas são equipadas com sensores NIR e VIS e são usadas na separação de PET nas várias cores, na separação de PEAD (polietileno de alta densidade), propileno e polietileno de baixa densidade”.

As máquinas foram compradas em 2017 e a administração não podia estar mais contente. Oppimitti explica: “Apesar de sermos relativamente novos na indústria, percebemos o quanto a tecnologia e a experiência da TOMRA realmente fazem a diferença em termos de produtividade e em termos de qualidade e eficiência de separação”. O centro está agora avaliando a instalação de outras 4 máquinas na planta para o aprimoramento da recuperação de poliuretanos mistos e para o aprimoramento e recuperação da parte fina da linha, ou seja, o tamanho abaixo de 5 cm.

No momento, a linha de seleção tem capacidade de 8 toneladas por hora, trabalhando em três turnos para uma produção anual total de cerca de 48.000 toneladas.

As máquinas AUTOSORT da TOMRA com sensores espectrométricos combinam sensores NIR (comprimentos de onda de infravermelho próximo) e VIS (comprimentos de onda na faixa visível) em um sistema de seleção universal modular que permite reconhecer e separar com precisão e com a máxima velocidade os plásticos por critério de tipo de material e cores, obtendo frações de alta pureza. Dentro da fábrica, a tecnologia NIR permite a seleção de polímeros e o VIS a seleção de cores.

Também do ponto de vista da assistência e serviço, a TOMRA Sorting Recycling satisfez totalmente as necessidades do cliente: “Estamos muito felizes com os serviços oferecidos para assistência, treinamento e atualização, pois percebemos que eles nos permitem ter as ferramentas para explorar na melhor das hipóteses. o potencial das máquinas em qualquer situação de produção”, ressalta Stefano Oppimitti.

O material de saída é reciclado como matéria-prima secundária (MPS) com características quase equivalentes ao polímero virgem e é usado em inúmeras indústrias. A fábrica emiliana, em particular, produz doze tipos de matérias-primas secundárias, prontas para a indústria de plásticos, puras e controladas. Estas matérias-primas secundárias com uma matriz poliolefínica (PEAD, PEBD e PP) são amplamente utilizadas em produtos para construção civil (tubos, interruptores, estradas, etc.), móveis (componentes para cadeiras e móveis) e automotivo (vários componentes moldados), agricultura (tubos de irrigação, embarcações) e em alguns casos voltam a ser embalagens (caixas e garrafas para detergentes domésticos, paletes).

Em um mundo onde o plástico está inexoravelmente e literalmente nos sobrecarregando, existem alternativas para reciclagem e reutilização. Em Oppimitti eles sabem disso. E, com as máquinas TOMRA, é possível retirar mais pureza dos seus produtos.