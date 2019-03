Tomra publica e-book sobre viabilidade de usar plásticos

A TOMRA Sorting Recycling publicou um e-book analisando o papel que a reciclagem pode desempenhar oferecendo soluções para a crise mundial de falta de recursos naturais. O documento explora a viabilidade técnica e o progresso feito em direção a plásticos 100% reciclados e destaca as oportunidades do uso de plásticos reciclados de alta qualidade para fabricantes de produtos plásticos e embalagens.

O e-book ressalta que a preocupação dos consumidores com o lixo trazem oportunidades para que as marcas demonstrem responsabilidade social corporativa e fidelizem os clientes, em benefício dos resultados de seus negócios.

O problema dos resíduos plásticos atingiu proporções enormes, com a maioria ainda indo para aterros ou descartados no meio ambiente e no oceano, e apenas uma pequena parte é reciclada. Reguladores e consumidores veem a necessidade de mudança. Novas metas e regulamentações ambientais em todo o mundo estão pressionando as nações para melhorar suas taxas de reciclagem. Isso incentivará o investimento e a inovação na reciclagem, bem como pode ser feito agora com as tecnologias já existentes.

O e-book da TOMRA explica como o progresso significativo nas tecnologias de reciclagem de plásticos, mesmo para os produtos PET, torna a utilização de plásticos 100% reciclados não apenas tecnicamente possível, mas também economicamente viável. A publicação – entitulada “A Viabilidade de Usar Plásticos 100% Reciclados” – está disponível on-line em https://hubs.ly/H0gYzDN0 e pode ser baixada gratuitamente.

Os produtos PET podem ser feitos de plásticos 100% reciclados de alta qualidade

O e-book da TOMRA começa com o equívoco de que as embalagens PET e outros produtos além de garrafas só podem ser utilizados em produtos de qualidade inferior. De fato, a reciclagem de garrafas PET se desenvolveu maciçamente e é possível fabricar outros produtos de PET – e bandejas de PET em particular – a partir de materiais 100% reciclados, o que faz sentido ambiental e comercialmente.

Progresso tecnológico em direção a 100% de reciclabilidade continua

O e-book destaca o progresso feito em direção a 100% de reciclagem com tecnologias como os sistemas SHARP EYE e Laser Object Detection (LOD) recentemente apresentados pela TOMRA.

O SHARP EYE usa a melhor tecnologia de sensores do mercado, a tecnologia FLYING BEAM da TOMRA, para distinguir as menores diferenças químicas entre bandejas de PET e garrafas de PET, de modo que elas possam ser separadas para a reciclagem de produtos equivalentes. Combinada com a máquina AUTOSORT da TOMRA, a tecnologia inovadora SHARP EYE possibilita a perfeita separação de bandejas de PET monocamada misturadas com garrafas PET.

A tecnologia LOD é capaz de detetar objetos que a tecnologia de infravermelho próximo (NIR) é incapaz de identificar, permitindo que os sistemas de reciclagem removam as impurezas e contaminantes de maneira eficiente.

Fazendo com que se torne tecnicamente possível e economicamente rentável fabricar produtos a partir de resina 100% reciclada. Utilizado em combinação com as máquinas AUTOSORT e FINDER da TOMRA, permite que as operações de reciclagem de resíduos, plásticos e sucata atinjam níveis de pureza do produto final que não eram alcançáveis anteriormente.

Abordando a crise de recursos

Tom Eng, vice-presidente sênior e chefe da TOMRA Sorting Recycling, comentou: “A reciclagem é parte da solução para a crise mundial de recursos naturais. O e-book da TOMRA destaca a importância ambiental e econômica das tecnologias de seleção nesse papel significativo que elas podem desempenhar na melhoria dos índices de reciclagem. Para complementar isso, os projetistas e fabricantes de produtos estão começando a pensar com mais cuidado sobre a reciclagem dos seus produtos no fim de vida. Os consumidores pensam agora, e nosso meio ambiente precisa urgentemente disso. É juntos que podemos realmente fazer a diferença”.