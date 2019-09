A TOMRA Sorting Recycling lançou na Aluminum USA uma nova máquina, a X-TRACT X6 FINES, para a triagem com alta pureza de frações de metais não ferrosos misturados, o evento bienal da indústria foi realizado no centro de convenções Music City Center, em Nashville, Tennessee.

O X-TRACT X6 FINES pode detectar e selecionar metais com quase a metade do tamanho do que era possível selecionar previamente.

Essa capacidade sem precedentes foi alcançada através do desenvolvimento da tecnologia exclusiva e comprovada de transmissão de raios X de alta velocidade (XRT) da TOMRA, que identifica os materiais de acordo com as diferenças de densidade atômica. Ela penetra radiação de banda larga nos objetos que passam pela linha de seleção, obtendo informações de absorção espectral e medindo-as com uma câmara de raios-X. Este processo identifica a densidade atômica dos materiais, independentemente de sua espessura.

O aumento da sensibilidade da câmara de raios-X de alta resolução tornou possível detectar e classificar granulometrias tão pequenas quanto 5-40mm, reduzindo significativamente as perdas do produto. Extensos testes de validação do X-TRACT X6 FINES em aplicações de alto rendimento demonstraram a capacidade da máquina de obter consistentemente níveis de pureza incomparáveis de 98 a 99%.

Assim como o X-TRACT, o X-TRACT X6 FINES está equipado com a tecnologia Duoline Dual ENERGY da TOMRA. Os dois dispositivos utilizam diferentes sensibilidades espectrais, para que os materiais sejam classificados independentemente da espessura do material. Ao detectar e priorizar entre o processamento de um único objeto e o processamento de área, o Duoline reconhece as diferenças nos objetos sobrepostos na linha de seleção, uma vantagem significativa quando as linhas estão operando com capacidades mais altas.

Outra vantagem importante é o uso de canais multidensidade. Enquanto os modelos X-TRACT anteriores identificavam os materiais de acordo com duas classes, separando-os em frações de alta e baixa densidade, o novo X-TRACT apresenta múltiplos canais de densidade. Isso permite um número maior de classificações para separar os materiais de acordo com a densidade, obtendo maior precisão de seleção mesmo com metais mistos e pequena granulometria.

Valerio Sama, vice-presidente e chefe de produtos da TOMRA Reciclagem, comentou: “As menores granulometria dos metais que agora podem ser detectadas e selecionadas pela tecnologia X-TRACT da TOMRA é incomparável. Isso permitirá que as operações de triagem agreguem ainda mais valor para os materiais secundários. Mas enquanto nossa tecnologia de seleção por raios-X atinge novos níveis de sofisticação, o novo X-TRACT X6 FINES mantém os controles familiares de X-TRACT padrão e traz a tranquilidade de que vem com uma tecnologia comprovada pela indústria”.