Da fazenda ao garfo, a questão do desperdício de alimentos está presente em todos os aspectos da cadeia de suprimentos e em todos os cantos do globo. Não existe apenas uma solução para ajudar a reduzir os impactos do desperdício de alimentos, no entanto, medidas importantes podem ser tomadas para diminuir a quantidade de alimento desperdiçado.

Estamos no meio de uma crise de desperdício de alimentos, e o mundo deve responder agora para reverter seu impacto antes que seja tarde demais.

O impacto do comportamento do consumidor nos resíduos

Um dos maiores fatores na batalha contra o desperdício de alimentos é mudar o comportamento do consumidor para adotar uma mentalidade mais eficiente, eliminando a mentalidade de “jogar fora”.

Na América do Norte e Europa, o desperdício anual por consumidor é de 95 a 115 kg por ano, enquanto os consumidores da África subsariana, sul e sudeste da Ásia jogam fora apenas 6 a 11 kg por ano. Em termos de valor monetário, as perdas e desperdícios de alimentos totalizam aproximadamente US $ 680 bilhões nos países industrializados e US $ 310 bilhões nos países em desenvolvimento.

Há várias questões em jogo aqui. Uma das mais citadas é que as sociedades mais ricas foram culpadas de criar uma cultura de consumo descartável que vê mais de 50 milhões de toneladas de frutas e legumes frescos sendo descartadas em toda a Europa todos os anos, geralmente porque o produto é considerado feio demais.

Os supermercados costumam ser responsabilizados por permitir o desperdício de alimentos, com montanhas de alimentos não vendidos que poderiam ser redistribuídos em vez de serem jogados fora, com base nas datas estimadas de “melhor antes” aplicadas a alimentos que muitas vezes ainda são seguros para comer.

Isso se resume novamente a uma mentalidade de consumidor – se o supermercado determinou que um pedaço de fruta ou vegetal passou da data de validade, mais do que provavelmente acabará sendo desperdiçado, apesar da probabilidade de que ainda seria bom para consumir.

Também existem processos inadequados para redistribuir produtos desperdiçados aos bancos de alimentos e aos necessitados. Em uma etapa ousada, mas bem-vinda em 2016, a França se tornou o primeiro país a proibir os supermercados de jogar fora ou destruir alimentos não vendidos, forçando-os a doá-los para instituições de caridade e bancos de alimentos. Desde então, a Itália introduziu uma lei semelhante, na qual as empresas doam alimentos não vendidos, e a Austrália estabeleceu metas para reduzir o desperdício de alimentos em 50% até 2030. Dinamarca, Coreia do Sul e Dubai também estão tomando medidas para combater o montante de resíduos alimentares criados.

Um requisito ou desejo de atualização desempenha um papel importante na promoção de culturas descartáveis de supermercados e consumidores, mas a Internet das Coisas (IoT) pode oferecer uma solução potencial para esse problema na forma de tecnologia de sensores a qualquer momento, com base em medições em tempo real dos parâmetros de qualidade dos alimentos.

A falta de instalações nos países em desenvolvimento

Houve uma falha generalizada na prevenção de perdas e desperdícios de alimentos muito antes na cadeia de suprimentos, inclusive na fazenda e nos campos após a colheita.

Enquanto os países industrializados mais ricos são culpados de desperdício de alimentos, descartando os produtos que os alcançam, os países em desenvolvimento mais pobres têm um problema com a ‘perda de alimentos’.

Como distinção, as perdas de alimentos ocorrem na cadeia produtiva e atingem os pequenos agricultores nos países em desenvolvimento com mais força. A Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO) estima que 30 a 40% da produção total possa ser perdida antes de chegar ao mercado, devido a problemas que variam de derramamento à falta de instalações adequadas de armazenamento, processamento ou transporte pós-colheita.

Essas perdas podem chegar a 45% nas culturas de raízes, frutas e legumes, 30% nos cereais, 35% nos peixes e 20% nas carnes.

A não aplicação das sementes, irrigação, poda e proteção de culturas corretas leva a imensas perdas. Uma proporção significativa de produtos agrícolas não é colhida ou é colhida muito cedo ou muito tarde.

O fortalecimento da cadeia de suprimentos através do apoio direto dos agricultores e investimentos em infraestrutura, transporte, bem como na expansão da indústria de alimentos e embalagens, pode ajudar a reduzir a quantidade de perda e desperdício de alimentos.

As perdas anuais de alimentos e frutas na África subsariana são estimadas em 40 a 50%. Cerca de metade é perdida entre produção agrícola, manuseio pós-colheita, processamento, distribuição e consumo. Surpreendentemente, mais de 80% dos resíduos de frutas e vegetais vêm depois que o agricultor cultiva as frutas ou vegetais e antes que o consumidor os compre.

Além do acesso precário ao mercado e de outros fatores relacionados, uma das principais causas dessa perda é a falta de refrigeração disponível para os produtores de alimentos na África Subsariana.

O armazenamento a frio movido a energia solar fora da rede é uma área de particular interesse para quem procura reduzir a perda de alimentos nos países em desenvolvimento, pois essa solução pode ajudar a preservar alimentos perecíveis. O armazenamento frio trata do problema das perdas pós-colheita de frutas e legumes e fornece aos agricultores o armazenamento e os meios para a preservação de produtos classificados, classificados e embalados.

Reciclagem de resíduos agrícolas

Vastas quantidades de resíduos agrícolas nunca saem do campo ou fora da fazenda. Ao avaliar o nível da agricultura globalmente, um estudo brasileiro de 2018 descobriu que os resíduos das culturas, ou resíduos de plantas deixados no campo após a colheita, totalizam 5,5 bilhões de toneladas.

Os usos potenciais para esse suposto desperdício incluem fertilizante orgânico, enriquecimento do solo, biocombustível e ração animal, mas os inovadores começaram a melhorar a matéria agrícola excedente.

Por exemplo, os agricultores de cacau, a planta que forma a base das barras de chocolate, geralmente ficam com até 12 vezes mais biomassa do processo. Agricultores, pesquisadores e empresas inovadoras reconheceram a oportunidade nesse suposto desperdício e o estão transformando em produtos como cerveja, sobremesas, suco e nutrientes farmacêuticos.

Usando a inovação para melhorar os rendimentos

A falta de classificação precisa, pode levar a perdas desnecessárias de alimentos. Para o olho humano, um lote de produtos que saiu do campo pode ser considerado de baixa qualidade – algo que pode ser puramente baseado na estética.

Mas, ao adotar e implementar a tecnologia, pode-se determinar que a safra é realmente de uma qualidade suficientemente boa para ser usada para a finalidade pretendida ou para uma fonte alternativa.

Essa inovação pode ter um impacto profundo. Tomando a batata frita como exemplo – globalmente, a produção de batatas fritas é de 21 milhões de toneladas, usando 41 milhões de batatas no processo. Com a implementação de uma eficiente tecnologia de triagem, pode haver um aumento no rendimento e na qualidade dos alimentos e aproximar o número de toneladas de batatas usadas do número de toneladas de batatas fritas produzidas, reduzindo assim o desperdício.

O aprimoramento da tecnologia de aumento de rendimento não consiste apenas em garantir que os alimentos possam ser utilizados para seu objetivo inicial, mas também em identificar usos alternativos para produtos que, de outra forma, poderiam ser descartados e diminuir o desperdício.

Desenvolvimentos em tecnologias, como uma vista panorâmica de 360 graus do produto para inspeção ideal, combinada com a inovadora tecnologia de deteção e rejeição, resultam em decisões mais válidas sobre a qualidade do produto.

Esse progresso tecnológico não apenas melhora a quantidade de alimentos disponíveis, mas também mantém os altos níveis de qualidade esperados pelos consumidores cada vez mais interessados no que estão comprando.

A tecnologia pode ser um catalisador de mudanças

Com o objetivo das Nações Unidas de reduzir o desperdício per capita em 50% até 2030, é preciso tomar medidas para ajudar a alcançar esse objetivo.

Há uma grande oportunidade para as empresas e a sociedade como um todo dar uma grande contribuição para a redução do desperdício e perda de alimentos por meio da tecnologia.

Como fabricante líder de sistemas de classificação de alimentos baseados em sensores, a TOMRA Sorting Food está ciente do problema de desperdício de alimentos e trabalha em estreita colaboração com agricultores, processadores e varejistas para reduzir o desperdício de alimentos, otimizar os rendimentos e maximizar os lucros.

Nossa experiência em todo o mundo destaca a necessidade de aumentar a ênfase na prevenção de produtos “bons” serem removidos da cadeia de suprimento de alimentos e desperdiçados desnecessariamente, causados em geral por sistemas ineficientes.

A TOMRA está comprometida em desenvolver continuamente sistemas de classificação para manter alimentos de forma sustentável em nossas cadeias de suprimentos e fora do lixo.