Nesta semana (22 a 26/07) os preços do tomate salada longa vida 3A caíram significativamente. A queda mais expressiva foi observada nos atacados de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ): 29,81% (R$ 55,30/cx de 20 kg) e 28,48% (R$ 64,52/cx), respectivamente. A desvalorização já era esperada, já que com o aumento gradual das temperaturas nos últimos dias, a maturação dos tomates se acelerou. Além disso, a primeira parte da safra de inverno continua se intensificando. De acordo com colaboradores do projeto Hortifruti/Cepea, a qualidade dos frutos em geral é boa, atendendo às exigências do mercado: graúdos e sem manchas (“lisos”, de acordo com os atacadistas). Para a próxima semana, a tendência é que a oferta siga nos patamares dessa, ou até mesmo aumente, uma vez que as temperaturas devem continuar subindo.

Fonte: Cepea/Hortifruti