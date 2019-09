O tomate salada longa vida se desvalorizou entre os dias 09 e 13/09. Para o 2A, a queda foi de 43,6% (R$ 18,61/cx de 18-20 kg) no atacado carioca e 31,76% (R$ 17,72/cx) na Ceagesp. Já para a classificação 3A, o recuo foi de 36,93% (R$ 31,25/cx) e 15,17% (R$ 34,25/cx), respectivamente. As cotações mais baixas se devem às altas temperaturas a partir do sábado (07) na maioria das regiões, e que se estendeu ao longo de toda a semana. Com isso, o volume de tomate maduro esteve bastante elevado, inclusive com sobras de um dia para o outro nos boxes. No mercado do Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, a pressão de oferta foi com a entrada de produtos do Espírito Santo e das regiões de Paty do Alferes e São José de Ubá (RJ). Nas praças fluminenses, a queda foi bastante expressiva: 47,83% (R$ 19,40/cx) e 42,31% (R$ 20,12/cx), respectivamente. Juntamente com a queda nos valores, também houve redução na qualidade, já que além de muito maduros, há também tomates manchados. Para os próximos dias, se o calor persistir, os preços podem recuar ainda mais.