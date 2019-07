Na última sexta-feira (28/6), a Ouvidoria-Geral do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) lançou os novos cartazes com QR Code, ferramenta que permite um acesso mais rápido aos serviços prestados pelo órgão. Por meio de um aplicativo próprio para leitura do código ou da câmera do celular (a depender do aparelho) oQR Code direciona os cidadãos a um formulário eletrônico que será encaminhado à equipe da Ouvidoria para análise. Em breve, os novos cartazes serão enviados às diversas unidades da Justiça Paranaense para que sejam colocados em locais públicos e de fácil acesso à população.

Fundada em 2011 e reformulada no final de 2018, a Ouvidoria-Geral do TJPR é o canal de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário do Estado do Paraná. Trata-se do principal meio para a valorização da cidadania e para a melhoria dos serviços da Justiça.