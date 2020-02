TJPR e Governo do Paraná realizam cerimônia para pagamento de Precatórios devidos pela Fazenda

Nesta segunda-feira (17/2), às 11 h, o Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, e o Governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, realizarão uma solenidade para o pagamento de precatórios preferenciais a credores que participaram das rodadas de negociação promovidas pelo TJPR no ano passado.

A cerimônia será realizada na Sala de Atos da Presidência, localizada no 2º andar do Palácio da Justiça. Ao todo, serão pagos mais de R$ 17 milhões para os credores que participaram dos Juízos de Conciliação de Precatórios.

Uma das principais vantagens dessa negociação, que impactou diretamente os credores, foi a rapidez com que os processos foram analisados e, diante disso, a celeridade na tramitação que culminou na possibilidade da quitação dos valores devidos.

Além disso, com o deságio escalonado, que inclui o não pagamento da atualização monetária e dos juros pertinentes, o Estado do Paraná obteve uma economia de R$ 5 milhões.

Essa iniciativa vai trazer, também, um incremento na atividade econômica do Estado, pois coloca em circulação recursos que até então estavam depositados em Juízo.

Cerimônia para pagamento de valores de Precatórios devidos pela Fazenda Pública do Estado do Paraná

Data: 17 de fevereiro (segunda-feira)

Horário: 11 h

Local: Sala de Atos da Presidência – 2º andar do Palácio da Justiça.