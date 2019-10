Nesta segunda-feira (14/10), o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) elegeu o Desembargador Fernando Ferreira de Moraes para atuar como membro substituto no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A vaga estava aberta em decorrência do fim do mandato do Desembargador Laertes Ferreira Gomes, em setembro deste ano.

Os candidatos Fernando Ferreira de Moraes e Paulo Roberto Vasconcelos participaram do segundo escrutínio, conquistando 53 e 38 votos, respectivamente. Também disputou a vaga o Desembargador Carvílio da Silveira Filho.

Confira os votos:

1º. Escrutínio

Paulo Roberto Vasconcelos – 33 votos

Fernando Ferreira de Moraes – 31 votos

Carvílio da Silveira Filho – 27 votos

No total, 92 Desembargadores votaram no primeiro escrutínio, com uma opção de voto em branco.

2º. Escrutínio

Fernando Ferreira de Moraes – 53 votos

Paulo Roberto Vasconcelos – 38 votos

Nesta votação, participaram 91 Desembargadores.

Vaga de Advogado

O Tribunal Pleno do TJPR também escolheu o advogado Edgar Antônio Chiuratto Guimarães, que conquistou 66 votos, para compor a lista tríplice para a vaga destinada à advocacia no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).