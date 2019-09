Nesta segunda-feira (9/9), a advogada Priscilla Placha Sá foi nomeada pelo Governador do Estado para o cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Ela ocupará a vaga destinada ao Quinto Constitucional que estava aberta desde o falecimento do Desembargador Cláudio de Andrade, ocorrido em janeiro de 2019. Atualmente, o TJPR conta com 118 Desembargadores – sendo 99 homens e 19 mulheres.

O nome de Priscilla integrou a lista sêxtupla definida em junho pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná (OAB-PR). No final de agosto, em votação pública, os Desembargadores do TJPR presentes na Sessão do Tribunal Pleno definiram os nomes que integrariam a lista tríplice encaminhada para a escolha do Governador. A advogada Priscilla Placha Sá será a 20ª mulher entre as Desembargadoras da ativa.

Conheça o currículo de Priscilla Placha Sá

• Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (1999).

• Especialista em Direito Processual penal pela PUCPR (2002).

• Mestra em Direito Econômico e Social pela PUCPR (2005).

• Doutora em Direito do Estado pela UFPR (2013).

• Escola de Verão na Georg-August-Universität Göttingen – Göttingen – Alemanha (2014).

• Membro do Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal (2012-).

• Membro do Núcleo de Estudos de Direito Internacional da PUCPR (2013-2017).

• Co-Coordenadora do Núcleo de Política Criminal e Criminologia da UFPR (2017-2018).

• Professora Adjunta da PUCPR e da UFPR, tanto da graduação quanto da pós-graduação.

• Conselheira Estadual Titular da OAB/PR (2007-2009/2010-2012).

• Presidente da Comissão de Direitos Humanos (2010).

• Presidente da Comissão da Advocacia Criminal (2013-2015), da qual foi consultora (2016-2018).

• Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais (2016-2018), da qual atualmente é consultora (2019-2021).

• Também foi membro das Comissões da Criança e do Adolescente (2016-2018) e consultora da Comissão de Estudos de Violência de Gênero (2016-2018).

• Autora de Artigos e Capítulos de livros.

—

O que é o Quinto Constitucional?

Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

(Art. 94, §1º, da Constituição Federal)