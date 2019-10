O I Encontro do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro (Cocevid) aconteceu nos dias 26 e 27 de setembro, na sede do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em Cuiabá.

O Cocevid reuniu representantes de várias Cortes estaduais que, durante o evento, propuseram a Carta de Cuiabá com a definição de sete ações para o enfrentamento à violência contra as mulheres no país.

Entre as iniciativas elencadas, estão a inclusão da pauta na agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaques a ações de enfretamento à violência contra as mulheres. Os membros do Cocevid também conclamam os Tribunais a promoverem a estruturação física, organizacional e de recursos humanos das Coordenadorias, inclusive com a organização de uma equipe multidisciplinar própria.

Além disso, solicitaram ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a valorização das atividades extrajudiciais realizadas na Semana da Justiça pela Paz em Casa. Propuseram, ainda, a criação de um grupo de estudo para apresentação de propostas junto ao órgão máximo do Poder Judiciário relativas à atuação e gestão das coordenadorias de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Paraná (CEVID-TJPR) participou do Cocevid e pontuou a importância de unir esforços para melhorias na prestação de serviços e atendimentos à mulher.

Confira na íntegra a Carta de Cuiabá.

Com informações TJMT.