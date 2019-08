O Projeto APAErecer, idealizado pela magistrada Louise Nascimento e Silva, foi implementado no segundo semestre deste ano na Comarca de Antonina. Com o intuito de propiciar aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da região o contato com o ambiente profissional, a iniciativa é fruto do Programa 5+5S realizado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) em 2018.

A cada semestre letivo é disponibilizada uma vaga a crianças e adolescentes alunos da APAE, para que acompanhem as atividades do cotidiano forense, considerando as particularidades de cada aluno, em especial as habilidades indicadas pela equipe pedagógica da Escola.

O primeiro aluno a participar do programa é Alisson David Policarpo, de 21 anos.

Programa 5+5S

O Programa 5+5S visava orientar os Juízes e os Servidores a incorporar no dia a dia de trabalho comportamentos e iniciativas que objetivam recuperar valores, buscar o melhoramento dos ambientes, aumentar a produtividade, cuidar da saúde e da segurança, modernizar as organizações e exercitar a cidadania.