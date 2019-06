O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) disponibiliza a 3ª Edição do Boletim de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado. A publicação, com periodicidade trimestral, reúne e destaca as principais decisões representativas de temas com relevância e interesse para a comunidade jurídica. O Boletim de Jurisprudência é uma publicação eletrônica de cunho informativo, desenvolvida em conjunto pela 2ª Vice-Presidência do TJPR e pelo Centro de Documentação do Departamento de Gestão Documental. O conteúdo compilado visa aumentar a publicidade sobre os entendimentos mais recentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

