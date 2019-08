Os problemas enfrentados por Neymar não impediram Tite de convocar o jogador para a seleção brasileira. O atacante de 27 anos, que não atua desde 5 de junho por uma lesão no tornozelo direito e pela indefinição sobre sua saída do Paris Saint-Germain, foi incluído na lista para os amistosos marcados para o próximo mês nos Estados Unidos, contra Colômbia e Peru.

O treinador disse ter conversado com o atleta para se inteirar sobre sua situação e gostado do que ouviu. Assim, não teve dúvida em colocar o nome do craque em uma lista que tem novidades como os goleiros Ivan, da Ponte Preta, e Weverton, do Palmeiras, o zagueiro Samir, da Udinese, o lateral esquerdo Jorge, do Santos, e os atacantes Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Bruno Henrique, do Flamengo.

Confira os 23 convocados:

Goleiros

Ederson, Ivan e Weverton

Defensores

Alex Sandro, Dani Alves, Militão, Fagner, Jorge, Marquinhos, Thiago Silva e Samir

Meio-campistas

Allan, Arthur, Casemiro, Fabinho, Paquetá, Coutinho

Atacantes

Bruno Henrique, David Neres, Firmino, Neymar, Richarlison e Vinicius Júnior