A seleção brasileira fará sua estreia nas Eliminatórias para a Copa de 2022 contra a Bolívia, em casa, em março do ano que vem. Depois do sorteio e da divulgação da tabela, o técnico Tite celebrou o primeiro jogo como mandante e ressaltou que há equilíbrio na competição.

“Começar em casa era um objetivo. Há um equilíbrio muito grande, uma paridade, todas as seleções cresceram. Não é só Brasil e Argentina, é Colômbia, Chile, Uruguai, Venezuela surpreendendo”, disse o treinador.

Líder nas Eliminatórias da América do Sul para o Mundial 2018, na Rússia, o Brasil medirá forças com o Peru na segunda rodada, como visitante. O duelo também acontecerá em março de 2020.

A terceira e a quarta rodadas acontecerão em setembro do mesmo ano. A seleção enfrentará a Venezuela em solo brasileiro. Em seguida, pegará o Uruguai fora de casa.

As rodadas derradeiras das Eliminatórias sul-americanas ocorrerão em novembro de 2021. Os duelos da seleção serão com Chile, em casa, e Bolívia, fora.

Os quatro primeiros colocados vão ao Mundial do Qatar. O quinto colocado, por sua vez, terá de disputar uma repescagem para tentar garantir uma vaga na Copa do Mundo.