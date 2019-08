A Lacticínios Tirol relança em todo o mercado nacional o novo Fibrallis, bebida láctea que leva em sua composição a adição de cereais como aveia, linhaça e quinoa. A grande mudança é o refresh no layout da embalagem, que agora conversa com um consumidor exigente e ávido por produtos funcionais, mais saudáveis e práticos.

O consumo das bebidas lácteas Fibrallis – recomendado a pessoas que procuram praticidade, alimentação nutritiva e indulgência saudável – pode ser feito a qualquer hora do dia e contribui positivamente com diversas funções do organismo, auxiliando no bom funcionamento do intestino e na redução da absorção de gordura.

As versões anteriores do produto eram comercializadas nos sabores Aveia e Vitaminas e Cereais de 1 litro e Aveia de 200 ml. Agora, a linha ganha ainda a versão Fibrallis Vitaminas e Cereais, em embalagens de 200 ml, com apenas 5% de açúcar, e, em breve, a versão de 1 litro também terá essa redução.

O Fibrallis Aveia é uma saborosa fonte de fibras e energia, além de possuir farinha de aveia integral misturada com leite integral, soro de leite e fibras. A opção Vitaminas e Cereais também é fonte de fibras e energia e apresenta a combinação leite integral, creme de leite, frutas (polpa de mamão, banana e maçã) com farinha de quinoa e de linhaça mais um mix de vitaminas A, C e D.

O processo de revitalização do Fibrallis está alinhado à mudança de posicionamento de marca e do mix de mais de 170 itens da Lacticínios Tirol, iniciados em 2017 e que vem ganhando as gôndolas de todo o Brasil ao longo de 2018. “A linha Fibrallis recebeu uma nova marca, com mais destaque, fontes finas, suaves e elegantes, para atingirmos um público composto prioritariamente por quem busca um produto prático e indulgente para o seu consumo próprio e para toda a família”, explica a gerente de Marketing da Lacticínios Tirol, Giocéli Escorsin.

A embalagem ainda conta com texturas inspiradas na natureza, extraídas da origem de seus ingredientes, como sementes e folhas em formas geométricas e orgânicas. A aplicação de cores em diversas nuances de tons de terra ajuda na diferenciação dos sabores junto as imagens em menor destaque na parte frontal. As abas laterais da embalagem apresentam informações para que o consumidor se envolva no dia a dia e faça do produto sua inspiração para uma vida mais saudável, com dicas de qualidade de vida e frases motivacionais. Mais em www.tirol.com.br