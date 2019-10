Para celebrar seus 45 anos, a Lacticínios Tirol lança um emocionante vídeo institucional, onde apresenta ao espectador todo o processo produtivo que posiciona a marca entre os grandes players nacionais do setor lácteo. Reconhecida no mercado pelo controle de qualidade dos seus produtos, a empresa evidencia este cuidado ao longo do filme, que mostra o caminho percorrido pela matéria-prima do campo à mesa do consumidor.

No roteiro, estão presentes os profissionais que acompanham de forma criteriosa todo o processo produtivo, desde a assistência ao produtor rural, passando pela indústria, a logística, transporte e o ponto de venda, garantindo a extrema qualidade na elaboração e na entrega do seu mix de cerca de 170 produtos.

Criado por Michel Bordignon e com direção de artes de Felipe Sousa, o vídeo de sete minutos produzido pela Film.AR e coordenado pela Fullgaz Comunicação é narrado em primeira pessoa com uma locução feminina, simulando uma conversa direta e intimista entre a marca e o consumidor. Nas belas cenas, é possível acompanhar parte da história da empresa, iniciada em 1974 na cidade de Treze Tílias (SC) por imigrantes da região do Tirol austríaco que fugiam da grave crise econômica que assolava a Europa no período entreguerras.

De uma singela produção – cerca de 80 litros diários – aos mais de 2 milhões de litros por dia atuais, a Lacticínios Tirol se tornou uma potência nacional do setor lácteo brasileiro, apresentando um dos mais completos mix de produtos, com parques industriais próprios localizados em Santa Catarina (nova unidade industrial própria a ser lançada em 2021 em Ipiranga / PR) e unidades terceirizadas no Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás.

“Quisemos registrar todas as ações que envolvem o dia a dia da empresa, principalmente enaltecer a participação de colaboradores da Tirol, que em suas rotinas de trabalho diárias, reforçam o elo de confiança entre a marca e seus consumidores”, explica Giocéli Escorsin, gerente de Marketing da Lacticínios Tirol.

Além de demonstrar a excelência produtiva, tecnologia de ponta e a relação de confiança com seus fornecedores e clientes, o vídeo também destaca as conquistas da marca ao longo de seus 45 anos de existência. Assista o vídeo institucional em https://www.youtube.com/watch?v=KpqemUYcU1s&t=16s