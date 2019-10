Clima de Outubro Rosa nesta terça-feira na vice-governadoria. A equipe de Darci Piana vestiu a cor do combate ao Câncer de Mama. As informações são do site: fabiocampana.com.br

No Palácio Iguaçu, Maria José, esposa do vice-governador, também prestigiou o lançamento oficial das ações do governo estadual. O movimento Outubro Rosa foi criado em 1997 e promove ações voltadas à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, alem do diagnóstico precoce da doença.

Através das redes sociais.

LUCIANA SAITO MASSA, DIZ: Hoje nasce um filho, que idealizei com muito carinho! É o Paraná Rosa, que tenho o prazer de ser madrinha! 43 municípios do Estado vão receber eventos de conscientização sobre a saúde integral da mulher e prevenção do câncer de mama. Obrigada a todos os envolvidos e viva o Paraná Rosa! 🙏🏽 Saiba toda programação da nossa campanha no www.paranarosa.pr.gov.br.



