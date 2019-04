O Athletico-PR (time B) garantiu ida às finais do Campeonato Paranaense ao conquistar a Taça Dirceu Krüger, o segundo turno do estadual, nesta quarta-feira (10), em clássico com o Coritiba. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o time rubro-negro venceu nos pênaltis por 7 a 6.

Os tentos foram anotados Marquinho, para os rubro-negros, e Welinton Júnior, aos coritibanos.

A decisão na Arena da Baixada foi a segunda partida dos atleticanos em pouco mais de 24 horas. Na noite de terça (9), havia vencido o Tolima (COL) por 1 a 0, pela Taça Libertadores. No entanto, utilizou times completamente diferentes em cada ocasião.

Enquanto tem seus principais jogadores e o técnico Tiago Nunes no torneio continental, o Athletico atua com sua equipe de aspirantes, sob comando de Rafael Guanaes, no estadual.

Agora, os rubro-negros decidem o Paranaense com o Toledo. O jogo de ida, com mando da equipe do interior, será no domingo (14), a partir das 16h.

Foto: reprodução do site Banda B