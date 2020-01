TIM lança plano para microempresas

Curitiba e sua região metropolitana serão as primeiras a receber o TIM Black Empresa +, oferta da TIM para microempreendedores. A decisão não foi por acaso: segundo dados do SEBRAE/PR, são mais de 1,3 milhão de pequenas empresas no estado.

A novidade faz parte da estratégia da operadora de atuar como parceira de negócios dos seus clientes corporativos e colaborar com a transformação digital das pequenas empresas. Para isso, a oferta incluiu funcionalidades como criador de sites, e-mail profissional e navegação gratuita dos principais aplicativos do Pacote Office 365.

Os planos têm franquia de 30GB ou 60GB de internet para compartilhar com até três acessos – o que o cliente não usa acumula para o mês seguinte – a partir de R$ 74,99 mensais por linha.