Operadora ativa tecnologia na rede real para desenvolver ‘casos de uso’ em parceria com a Fundação CERTI e a Huawei

A TIM acaba de realizar demonstrações bem-sucedidas do seu primeiro projeto-piloto do 5G sobre uma rede real, operando na frequência de 3,5 GHZ, em Florianópolis, Santa Catarina. Em parceria com a Fundação CERTI e a Huawei, a empresa habilitou a rede para experimentar aplicações voltadas para cidades inteligentes ou de gestão inteligente de serviços públicos. A TIM já atingiu velocidades superiores a 1Gbps na nova tecnologia e quer ser pioneira e líder no mercado ao demonstrar toda a potencialidade do 5G mesmo antes da tecnologia tornar-se realidade no Brasil.

“A TIM é a operadora mais inovadora do Brasil. E isso tem sido fruto de um trabalho muito intenso de sempre trazer a tecnologia a serviço da melhor qualidade prestada aos nossos clientes. E agora estamos iniciando o ciclo do 5G através de pilotos em três cidades do país, de forma a trazer o conhecimento e desenvolver um ecossistema que permita o início de casos de uso no 5G no Brasil. Nosso objetivo agora é testar a nova tecnologia, não apenas em maior velocidade ou menor tempo de resposta, mas também como uma plataforma habilitadora de vários serviços, como o da Indústria 4.0”, explica Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil.

Ao demonstrar toda a potencialidade do 5G, mesmo de ele tornar-se realidade no Brasil, a operadora quer ser pioneira e líder no mercado. Para estar à frente do ecossistema que a nova tecnologia criará, a TIM optou por habilitar a rede de quinta geração em projetos-piloto realizados em parceria com instituições de ensino, empreendedores e setores da economia criativa. Com isso, a empresa busca promover um ambiente de troca inovador e proporciona as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de soluções que irão mudar a maneira como pensamos em tecnologia. “A Fundação CERTI, em Florianópolis, foi escolhida justamente por ser referência em inovação e estar na cidade com maior densidade de startups do Brasil, além de ser uma região de destaque no cenário brasileiro de tecnologia”, completa Capdeville.

Para liderar o movimento de renovação tecnológica no Brasil com a chegada do 5G, a TIM conta com a expertise e o pioneirismo da Telecom Italia no uso da nova tecnologia e na implementação bem-sucedida de soluções nas cidades de Turim, Bari, Matera e República de San Marino. A companhia também optou por atuar no engajamento de empresas de tecnologias, fundações e instituições de pesquisas, academia e ambientes empreendedores, para o desenvolvimento de aplicações, produtos e soluções baseadas no 5G.

No Brasil, a operadora terá outros dois projetos-pilotos para a rede de quinta geração: na cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG), em parceria com a Ericsson e com o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), há a previsão de implantação de soluções inteligentes para iluminação, segurança e rastreamento de veículos, dentro do contexto de Internet das Coisas. Já em Campina Grande (PB), junto com o Núcleo Virtus (Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Automação) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Nokia, vai ser possível desenvolver soluções para Cidades Inteligentes, utilizando a plataforma NB-IoT.