TIM dá bônus de internet especial para o Carnaval

Os clientes TIM Pré TOP terão um bônus de internet para ficarem ainda mais conectados durante o Carnaval. Os usuários do plano pré-pago, o primeiro do mercado com redes sociais ilimitadas, terão mais 1GB de internet para usar como quiser durante sete dias. A promoção é válida para recargas a partir de R$ 20 realizadas desde 18 até 29 de fevereiro.

O TIM Pré TOP que já oferece muita internet para usar como quiser, Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados, ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil com o 41 e as principais revistas e jornais do país sem descontar da internet no TIM Banca Virtual Light, também oferecerá, no período de carnaval, 1GB de bônus pra usar como quiser nas recargas a partir de R$ 20, com validade de 7 dias. Para realizar a recarga basta ir até qualquer ponto de venda TIM ou através do site www.tim.com.br/recarga. O bônus será ativado automaticamente assim que a recarga de R$ 20 ou mais for efetuada.