Tiffany Blue Box Cafe na Harrods, em Londres

O charmoso breakfast at Tiffany’s pode ser desfrutado na Europa, em uma experiência memorável. A prestigiada joalheria que tem loja para o Sul do Brasil localizada em Curitiba, no Pátio Batel, inaugurou uma unidade de seu Blue Box Café na Harrods, por tempo limitado. Não poderia haver endereço melhor para o primeiro Café Tiffany na Europa, que abriu suas portas em 14 de fevereiro de 2020. Localizado no piso térreo da tradicional loja de departamentos de luxo inglesa, o café apresenta uma decoração impressionante, que reflete a do famoso Blue Box Cafe na Quinta Avenida, em Nova York, com toques de design exclusivos criados exclusivamente para a Harrods.

Evento para fotógrafos de 18 a 20 de março em Curitiba

Entre 18 e 20 de março se realiza em Curitiba um dos eventos mais aguardados na área de fotografia: o Congresso e Feira Revolution, que ocorre no Espaço Orleans, com visitação e estacionamento gratuitos, das 9h às 19h. No evento, os visitantes encontrarão desde equipamentos fotográficos até cenários e demais acessórios, como moda gestante e fundos temáticos, além de opções em gestão para profissionais e empresas da área, como serviços contábeis. O “Café Caramelo” servido na área de alimentação é mais um atrativo.

Serviço:

Congresso e Feira Revolution

Data: 18 a 20 de março

Horário: 9h às 19h

Local: Espaço Orleans (Rua Ladislau Biernaski, 1 – Cidade Industrial de Curitiba)

Site: https://congressoefeirarevolution.com.br/

** Visitação e estacionamento gratuitos

Guararapes lança nova coleção na Expo Revestir

Realizada entre 10 e 13 de março em São Paulo (SP), a Expo Revestir foi ocasião de lançamentos para a Guararapes, que lançou sua coleção 2020, com 14 novos padrões de MDF com texturas, cores e propostas inovadoras. Entre as novidades, está a nova linha Madeiras do Brasil, com padrões que transportam a beleza das mais nobres madeiras encontradas no país. Entre os padrões da linha estão o Ipê, que ganha pigmentos dourados para destacar sua elegância, e a Imbuia, valorizada em seu legado para as próximas gerações.