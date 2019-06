O austríaco Dominic Thiem, número 4 do ranking ATP, venceu o sérvio Novak Djokovic, por 3 sets a 2 (6-2, 3-6, 7-5, 5-7 e 7-5), em semifinal do torneio de Roland Garros, em Paris, disputada neste sábado (8).

Atual vice-campeão do torneio, Thiem irá reencontrar justamente seu algoz do ano passado na final, o espanhol Rafael Nadal, que se classificou ao vencer o suíço Roger Federer. A decisão ocorrerá neste domingo (9), a partir das 10h (de Brasília).

A partida entre Thiem e Djokovic havia começado na sexta-feira (7), mas precisou ser interrompida e ter prosseguimento adiado para o dia seguinte por causa de uma forte chuva. Neste sábado (8), o duelo voltou a ser paralisado, por cerca de 40 minutos, novamente por conta do mau tempo.