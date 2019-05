Depois de perder para o Flamengo na estreia, o Cruzeiro se recuperou nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (1º). Jogando no Mineirão contra o Ceará, a equipe celeste fez o suficiente para sair de campo com uma vitória por 1 a 0.

O autor do gol cruzeirense foi Thiago Neves, que marcou pela primeira vez na temporada, no início da etapa final. O mérito da vitória, no entanto, deve ser dividido com o goleiro Fábio, que defendeu cobrança de pênalti de Ricardo Bueno ainda no primeiro tempo, quando o placar estava zerado.

Com o resultado, as duas equipes têm agora três pontos nos primeiros seis disputados. No domingo (5), o Cruzeiro ainda tem outra partida em casa, diante do Goiás, enquanto o Ceará vai receber o Atlético-MG no dia anterior.

CRUZEIRO

Fábio, Edílson, Léo, Dedé e Dodô; Ariel Cabral (Lucas Silva), Lucas Romero; Thiago Neves (Jadson), Robinho e Marquinhos Gabriel (David); Fred. T.: Mano Menezes

CEARÁ

Diogo Silva; Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Auremir, Fabinho e Ricardinho (Fernando Sobral); Leandro Carvalho, Chico (Bergson) e Ricardo Bueno (Roger). T.: Enderson Moreira

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Público e renda: 17.778 pagantes e 22.677 presentes/ R$ 265.043,00

Juiz: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Neuza Ines Back (SP)

Cartões amarelos: Lucas Romero (CRU)

Gol: Thiago Neves (CRU), aos 4min do 2º tempo